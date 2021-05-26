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26 мая 2021, 22:13

Лукашенко: сдача суверенитета - это не со мной

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что суверенитет страны является непреходящей ценностью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает БЕЛТА.

"Никто речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз повторяю: сдача суверенитета - это не со мной. Беларусь - это мой ребенок. Я его своими руками создавал. Как я могу собственноручно это все уничтожить? Это не со мной. Если вы это захотите сделать, делайте, но не со мной. Это ценность непреходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами будет кто-то управлять. Никогда!" - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в нынешней обстановке поддерживают и крупные державы: "И Россия, и Китай, они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают".

Говоря о Китае, Александр Лукашенко сказал, что ранее в разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена просьба помочь с расширением поставок необходимой номенклатуры продукции на китайский рынок, прием на конкурентной основе. В результате отмечаются хорошие темпы прироста товарооборота. Более того, Китай несколько раз оказывал Беларуси безвозмездную помощь в борьбе с пандемией.

"Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Потому что там, вы же видите, разные люди, разные интересы. Но россияне, ну я не скажу, что у нас ухудшились отношения. Наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения. В том числе предприятий, которые попадают под санкции", - сказал Президент.

Темы сотрудничества с Россией глава государства коснулся, отвечая на один из вопросов от участников встречи применительно к санкциям западных стран в отношении Беларуси: "Основной наш торговый партнер - Российская Федерация. Всякие там моменты бывают. Но, в общем-то, мы выстраиваем отношения. У нас нет катастрофы в торгово-экономических отношениях с Россией, хотя не без проблем. Это естественно. Потому что не Путин-Лукашенко торгуют, а конкретные компании и предприятия. У них могут интересы не совпадать".

"Но и там под санкции все Россию больше и больше подводят, мы туда попали, - продолжил белорусский лидер. - Я как-то Президенту России публично сказал: чего мы паримся - всего, что производят Россия и Беларусь, этого мало для того, чтобы потребить и переварить в белорусско-российском союзе, в наших государствах. Нам просто надо систему выстроить и продавать, сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог. Он будет продолжен в пятницу (на встрече президентов Беларуси и России в Сочи 28 мая. - Прим. БЕЛТА). И он будет тоже связан с той санкционной политикой, которая направлена против Беларуси и России".

Что же касается средств противостояния санкциям и обеспечения устойчивой работы предприятий, то Александр Лукашенко подчеркнул: "Каждый на своем рабочем месте сделайте то, что должны сделать. Больше ничего не надо".-0-

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