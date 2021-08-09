Лукашенко: сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год", - отметил Президент.

По словам главы государства, многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову оппонентами государства. "Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводят тень на абсолютно очевидные вещи, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Поэтому сегодня нужен этот разговор - в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр".-0-