Лукашенко: сегодня как никогда важно опережать время

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал свои требования к работе этого государственного органа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях затяжной пандемии и беспрецедентных вызовов нашей государственности важнейшими факторами в организации деятельности Администрации также становятся стратегическое планирование и скорость реагирования на изменение ситуации не только в стране, но и мире в целом. Сегодня как никогда важно опережать время. Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы Президента, идеологии, подготовки принятия политических решений", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мое постоянное требование к вашей работе, контролю выполнения поручений Президента вы знаете. Это жесточайшие дисциплина и порядок", - напомнил Президент.

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