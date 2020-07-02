Лукашенко: сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, - это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась", - подчеркнул глава государства.

По его словам, война продолжается в культурной, информационной, политической, экономической сферах. "В братской нам стране даже перешла в горячую фазу", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что в свое время в бывших республиках СССР произошел раскол в обществе. "Этот исторический опыт мы игнорировать не можем, и эту историческую данность, которая сегодня существует, мы также игнорировать не можем, - заявил глава государства. - Осознание того, что наши предки были великими людьми, - это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой".-0-