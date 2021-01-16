Лукашенко: сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. На это обратил сегодня внимание глава государства Александр Лукашенко на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Красивое слово "фейк" - это обычная ложь, а постправда - самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику", - отметил глава государства.

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