Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:32 Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня Общество
10:31 Воссозданный Туровский крест передали в НАН Культура
10:30 Житель Городка угрожал в Telegram-канале милиционеру Происшествия
10:27 Россельхознадзор снимает ограничения на поставки белорусской молочки с четырех предприятий Экономика
10:25 Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко Политика
10:02 Два человека погибли на пожаре в Жлобинском районе Происшествия
09:59 В Германии общее число заражений коронавирусом превысило 1 млн В мире
09:48 Магистрантка БГУ разработала технологию производства удобрений из отходов пивоварения Технологии
09:44 В Японии отменены новогодние мероприятия с участием императорской семьи В мире
09:42 Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Бресте Происшествия
09:40 Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска Президент
09:35 В Минске задержаны студенты-закладчики и художник, хранивший более 1 кг марихуаны Происшествия
09:35 Названо место проведения ЧЕ-2022 по индор-хоккею Спорт
09:25 На пожаре в Бобруйске погиб мужчина Происшествия
09:05 Узбекистан заинтересован в приобретении готовых комплектов деревянных домов из Беларуси Экономика
09:00 Только до 30 ноября! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей! Общество
09:00 Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах! Общество
09:00 Онлайн-школа Teen.Study – для учеников и учителей Общество
09:00 Ураган призов от Белагропромбанка в самом разгаре: автомобили и денежные призы продолжают находить своих владельцев! Общество
09:00 "Черная пятница" в "Дана Молл": огромный выбор и скидки до 90%! Общество
08:46 В Неваде при стрельбе на улице погиб человек В мире
08:39 Более 1 тыс. крупных компаний мира подверглись в этом году кибератакам Технологии
08:28 Марадона похоронен рядом с родителями возле Буэнос-Айреса В мире
07:53 В Минске два человека погибли при пожаре в гараже Происшествия
07:48 Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена В мире
07:32 Пять человек погибли при пожаре в индийской больнице В мире
07:27 Зеленый Лабиринт и встреча с Дедом Морозом - новогодние приключения ждут гостей гомельского парка Афиша
07:20 Спектакль "Старший сын" Брестского театра драмы покажут на международном фестивале одной пьесы Культура
07:14 В Лунинецком районе из-за COVID-19 ограничили время работы заведений общепита Регионы
07:06 Благотворительная выставка творчества людей с ограниченными возможностями проходит в Могилеве Афиша
Все новости
Все новости
Президент
27 ноября 2020, 09:40

Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Германии общее число заражений коронавирусом превысило 1 млн
В Японии отменены новогодние мероприятия с участием императорской семьи

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В больнице главе государства доложат об организации лечебного процесса. Здесь Президент также ознакомится с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Планируется, что Александр Лукашенко в частности посетит блок с пациентами, заболевшими коронавирусом, а также реанимацию.

Глава государства ознакомится со структурой и деятельностью Городского центра трансфузиологии. Затем в кардиологическом корпусе больницы состоится встреча Президента с работниками медучреждения.

6-я городская клиническая больница - одно из ведущих учреждений здравоохранения Минска. Больница имеет давнюю историю и сегодня является многопрофильным учреждением мощностью 950 коек. Здесь помогают жителям столицы по терапевтическому, хирургическому, травматолого-ортопедическому и акушерско-гинекологическому профилям.

На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии, Минский городской клинический центр травматологии и ортопедии, Республиканский центр хирургии кисти, Городской центр остеомиелитов, Эндоскопический центр Партизанского района.

С февраля отделения больницы перепрофилированы в инфекционные. Медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более 1 тыс. сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Ежедневно в больнице находятся более 700 таких пациентов.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила свыше Br2,2 тыс., при этом у врачей - Br3,376 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс. Всего за апрель - октябрь на выплату надбавок медикам по президентскому указу израсходовано более Br8,8 млн.

В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах сейчас более 25,5 тыс. пациентов, что значительно выше летнего пикового уровня. При этом удельный вес тяжелобольных пациентов - 9,3%, на ИВЛ находится 461 человек.

В стационарах столицы более 4,3 тыс. человек с диагнозом "пневмония", в том числе с вызванной коронавирусом - 4 173 человека. На амбулаторном этапе наблюдаются почти 3,6 тыс. больных пневмонией, из них с COVID-19 - 1 941 человек.

Всего на домашнем лечении в Минске более 19 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. В поликлиниках работают 323 контактных группы, под медицинским наблюдением находятся 11 тыс. контактов первого уровня.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница Лукашенко Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Расширены права уполномоченных главы государства в областях и Минске
Фото из архива Лукашенко провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии
Во время встречи Лукашенко позитивно оценил действия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Во время встречи Лукашенко о белорусско-российских отношениях: надо говорить не о перезагрузке, а об их усилении
Во время встречи Лукашенко - Лаврову: наши встречи всегда продуктивны
Фото из архива Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц продлен на полгода
Главное
Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска
Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве
В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19
Ураган призов от Белагропромбанка в самом разгаре: автомобили и денежные призы продолжают находить своих владельцев!
Топ-новости
Картина дня: визит Лаврова в Беларусь, новшества по дорожному сбору и прощание с Марадоной
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки белорусской молочки с четырех предприятий
Только до 30 ноября! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!
Жилищные и земельные вопросы - Крутой провел личный прием граждан
Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня
Ставки уменьшить, но штраф за неуплату вырастет - как предлагают решать проблему дорожного сбора
Инфекционист: уже можно и нужно говорить о третьей волне коронавируса
Успейте купить квартиру! В "черную пятницу" – лучшие цены на недвижимость в самых известных столичных комплексах!
Кириченко: обязанность современников - сохранить наследие и сделать все для процветания Беларуси
"Черная пятница" в "Дана Молл": огромный выбор и скидки до 90%!
Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на международной выставке в Каире
Минюст рассказал, срок действия каких документов планируют продлить на полгода
Предложение к новому году от МТС для абонентов тарифных планов "Безлимитище+" и "Супер"
Сенатор: общественные приемные позволяют людям высказать и проблемы, и инициативы
Именные чеки "Имущество" будут находиться в обращении до 31 декабря 2022 года
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.