Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В больнице главе государства доложат об организации лечебного процесса. Здесь Президент также ознакомится с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Планируется, что Александр Лукашенко в частности посетит блок с пациентами, заболевшими коронавирусом, а также реанимацию.

Глава государства ознакомится со структурой и деятельностью Городского центра трансфузиологии. Затем в кардиологическом корпусе больницы состоится встреча Президента с работниками медучреждения.

6-я городская клиническая больница - одно из ведущих учреждений здравоохранения Минска. Больница имеет давнюю историю и сегодня является многопрофильным учреждением мощностью 950 коек. Здесь помогают жителям столицы по терапевтическому, хирургическому, травматолого-ортопедическому и акушерско-гинекологическому профилям.

На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии, Минский городской клинический центр травматологии и ортопедии, Республиканский центр хирургии кисти, Городской центр остеомиелитов, Эндоскопический центр Партизанского района.

С февраля отделения больницы перепрофилированы в инфекционные. Медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более 1 тыс. сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Ежедневно в больнице находятся более 700 таких пациентов.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила свыше Br2,2 тыс., при этом у врачей - Br3,376 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс. Всего за апрель - октябрь на выплату надбавок медикам по президентскому указу израсходовано более Br8,8 млн.

В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах сейчас более 25,5 тыс. пациентов, что значительно выше летнего пикового уровня. При этом удельный вес тяжелобольных пациентов - 9,3%, на ИВЛ находится 461 человек.

В стационарах столицы более 4,3 тыс. человек с диагнозом "пневмония", в том числе с вызванной коронавирусом - 4 173 человека. На амбулаторном этапе наблюдаются почти 3,6 тыс. больных пневмонией, из них с COVID-19 - 1 941 человек.

Всего на домашнем лечении в Минске более 19 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. В поликлиниках работают 323 контактных группы, под медицинским наблюдением находятся 11 тыс. контактов первого уровня.-0-