Лукашенко сегодня посещает больницу в Орше

6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Орше посещает городскую больницу №1 имени Семашко учреждения здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника", передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложат о результатах работы учреждения и об организации плановой и экстренной медицинской помощи, в том числе пациентам с COVID-19. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит отделения больницы, где лично ознакомится с лечением пациентов.

В состав Оршанской центральной поликлиники входят амбулаторно-поликлинические организации (4 поликлиники для взрослых и 2 для детей, 2 специализированных диспансера, 13 амбулаторий врача общей практики (из них 4 в составе участковых больниц), 23 фельдшерско-акушерских пункта, 7 больничных организаций: городская больница №1 имени Семашко, городская больница №3, городской родильный дом и 4 сельских участковых больницы.

Общая мощность стационаров учреждения здравоохранения - 1145 коек, в том числе 40 коек дневного пребывания, 55 коек сестринского ухода и 1050 круглосуточных (в том числе в городской больнице №1 - 719 коек), а также 10 коек медицинской реабилитации, содержащихся за внебюджетные средства.

В настоящее время больницы в Оршанском районе функционируют в смешанном режиме. Медицинская помощь оказывается пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе на межрайонном уровне (для пациентов Дубровенского и Толочинского районов), пациентам с острыми неинфекционными заболеваниями и обострениями хронических заболеваний.

За прошедшую неделю перепрофилировано в обычный режим работы 68 коек. В настоящее время в учреждениях здравоохранения Оршанского района действуют 362 инфекционных койки, где на 5 ноября лечатся 325 пациентов с COVID-19.

На 20 реанимационных койках находятся 17 пациентов, из них 5 - на ИВЛ.

Функционирует 201 кислородная точка, кислородную поддержку получают 134 пациента.

Основной объем медпомощи пациентам с COVID-19 оказывают в городской больнице №1: на 5 ноября перепрофилировано 289 коек, где лечится 231 пациент; выделено 14 реанимационных коек, из них занято 11, в том числе 3 пациента - на ИВЛ; оборудовано 145 точек подачи кислорода, получают кислородную поддержку 104 пациента.

Больница продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями. В учреждении доступны высокотехнологичные оперативные нейрохирургические и травматологические вмешательства, интенсивно работает ангиографическая операционная.

В Витебской области заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней снизилась на 11,6%.

В регионе для медпомощи в стационарных условиях пациентам с COVID-19 задействованы 4103 койки - 35% всех коек (11699). Занято 3115 коек (76%) от выделенных для пациентов с COVID-19. Из них в Витебске - 2251, заняты 1718 коек (76%).

Сейчас койки поэтапно перепрофилируют обратно, в обычный режим (364 уже переведены в такой режим).

Доступны все виды экстренной, неотложной и плановой медпомощи по всем профилям. В соответствии с поручениями главы государства разработан план мероприятий по сохранению объемов оказания плановой медицинской помощи населению Витебской области в условиях распространения COVID-19.

В учреждениях здравоохранения области 2367 точек подачи кислорода, задействовано на 5 ноября 82%. Для респираторной поддержки есть 376 кислородных концентраторов.-0-