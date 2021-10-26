Лукашенко сегодня посещает с рабочей поездкой Лиду

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Лиду Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит Лидскую центральную районную больницу, где пойдет речь о лечении жителей региона в условиях складывающейся эпидобстановки. В этом плане Президенту доложат о состоянии дел как в Лиде и Лидском районе, так и Гродненской области в целом.

Лидская ЦРБ является многопрофильной организацией здравоохранения для оказания экстренной, плановой и консультативной медицинской помощи жителям Лидского и прилегающих районов. На базе учреждения функционируют 11 межрайонных стационарных отделений.

На территории Гродненской области показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели снизился на 6,5%. В настоящее время выделено для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 примерно 3,4 тыс. коек или 35% от имеющегося фонда. Перепрофилирование коек осуществляется поэтапно по мере необходимости. На данный момент сохранены все виды плановой помощи. Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками.-0-