Лукашенко сегодня примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК 

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области. Глава государства примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО "Беларуськалий", сообщает БЕЛТА.





Главе государства доложат о выполнении поручений по благоустройству районного центра Петрикова, реализации инвестиционного проекта по строительству Петриковского ГОК.





К реализации данного проекта ОАО "Беларуськалий" приступило в 2012 году, а с марта 2013 года начались строительно-монтажные работы. Ориентировочный объем вложения инвестиций составляет $1,5 млрд. На 1 августа 2021 года рудником выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений.





В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов трех очередей.





В рудоуправлении работают более 800 человек. Для обеспечения их жильем с 2013 года в Петрикове введены в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых домов, а 1 сентября открывается детский сад на 240 мест.





Что касается в целом финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Беларуськалий", то по результатам первого полугодия 2021 года показатели деятельности предприятия по производству калия и его экспортным продажам выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.





Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.





За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений - на 12,1%, тукосмесей - на 28,5%.





По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%. На внутренний рынок отгружено 625 тыс. т, или 165,5% к 7 месяцам 2020 года.-0-

