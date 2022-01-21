Лукашенко сегодня рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси

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"Вопрос сегодня не в удержании власти Лукашенко". Президент о необходимости выстоять и пережить текущие трудности
21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Брестскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства в Лунинецком районе посетит военные объекты, где ему доложат об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Здесь же пройдет совещание по укреплению военной безопасности Беларуси.-0-