Лукашенко сегодня в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча главы государства и высокого зарубежного гостя пройдет во Дворце Независимости. Стороны обсудят широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей, наметят перспективные направления торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в других сферах.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.-0-