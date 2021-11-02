В гостях у Президента. Лукашенко вручил награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

(Обновлено 11:56)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам, сообщает БЕЛТА.

Участники церемонии были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с Ромой пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице.

"Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец! Смотри, теперь дело за тобой. Спасибо вам, вы молодцы!" - приветствовал белорусский лидер своих гостей после того, как они осмотрели интерьеры Дворца Независимости.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко вручил государственные награды. "Я заодно выполню свою миссию. Роман, ты у нас герой! Слушай, вот этот орден ("За личное мужество". - Прим. БЕЛТА) очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий, герой! Поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден", - сказал Президент, вручая мальчику награду.

Александр Лукашенко также очень тепло отозвался о врачах, всех медработниках, которые лечили Рому. В практически ежедневном режиме ситуацию мониторил и докладывал главе государства министр здравоохранения. "Вот этот человек (Дмитрий Пиневич. - Прим. БЕЛТА) - министр - он пережил с тобой и с врачами все то, что вы переживали вместе. Он и утром, и вечером отчитывался, как тебя лечат, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывал у тебя. Даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Мама знает", - рассказал глава государства.

"Эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это… Когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И тогда я ему сказал: вот если вы что-то можете, врачи, сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем, - сказал Александр Лукашенко. - Вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам в мире, что мы умеем делать все. Еще раз спасибо вам".

После награждения глава государства провел для Ромы отдельную экскурсию по своему рабочему кабинету.

Как сообщалось БЕЛТА, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Ситуацию с мальчиком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держал на контроле лично глава государства Александр Лукашенко.

В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.

В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.

Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом "За личное мужество".

Государственными наградами и Благодарностями Президента отмечены также заслуги работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению медалью "За трудовые заслуги" награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.

Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению удостоены врач - анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.

Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награжден медалью Франциска Скорины.-0-