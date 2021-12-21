Лукашенко сегодня встретится с космонавтом Олегом Новицким

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с летчиком-космонавтом Олегом Новицким, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул первого", во Дворец Независимости космонавт приехал вместе со своей семьей. Ожидается, что глава государства вручит ему орден Дружбы народов.

Как сообщалось, несколько дней назад Президент подписал указ о награждении Олега Новицкого. Ордена Дружбы народов летчик-космонавт удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.-0-