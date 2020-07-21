Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения на данном этапе независимости и суверенитета страны. Об этом он заявил сегодня во время торжественного открытия новой центральной городской поликлиники Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусом Глава государства отметил отличную работу врачей и медперсонала в сложный эпидемиологический период. "Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях - без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить людей. Это подвиг", - сказал Президент.

"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное, - подчеркнул глава государства. - Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми".

Лукашенко: один из важнейших участков моей президентской работы - возрождение Полесья Президент подчеркнул, что особое внимание всегда уделялось восстановлению и развитию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко встретился сегодня с активом Гомельской области В Гомеле глава государства также принял участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов.

Александр Лукашенко посоветовал не верить тем, кто обещает проведение быстрых реформ и обогащение без труда за короткий срок. "Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", - сказал Президент. Он напомнил, как в течение нескольких десятилетий шаг за шагом восстанавливали Гомельскую область, боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. "Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки, - обратил внимание глава государства. - Не купитесь, не потеряйте свою страну".-0-

Фото Максима Гучека, Сергея Холодилина