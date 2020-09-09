Лукашенко: сейчас все предприятия в Беларуси работают, ни один завод из-за забастовок не остановился

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все предприятия в Беларуси работают, ни один завод не останавливал полностью работу даже во время забастовок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Сейчас все работают", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, какая обстановка в настоящее время на белорусских предприятиях. Он не исключил, что до сих пор отдельные работники заводов принимают участие в протестных мероприятиях. "Может, и сейчас в этой толпе люди (работающие на заводах. - Прим. БЕЛТА) в воскресенье выходят, - отметил Александр Лукашенко. - Но сегодняшний рабочий - это не рабочий два месяца назад, когда задурили мозги некоторым людям".

Президент подчеркнул: деструктивные силы заранее готовили забастовки на предприятиях, создавали организационные структуры, выделяли лидеров. "Рабочим начали говорить: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул", - рассказал белорусский лидер.

На некоторых предприятиях люди действительно приостанавливали работу. Например, была проблема на рудоуправлениях "Беларуськалия", когда часть из них перестала работать. "Как только прошла информация, что "Беларуськалий" якобы забастовал, Мазепин (председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин. - Прим. БЕЛТА), "Уралкалий" мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это откровенно, честно довели до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали, и то, что не выработали, работали сверхурочно", - рассказал Президент.

Подобные ситуации были и на других предприятиях. Одно из таких посещал и глава государства. После бесед с трудовыми коллективами и объяснений, что за время простоя могут быть сорваны важные контракты и освободившуюся нишу быстро займут конкуренты, работу предприятий удалось стабилизировать.

Глава государства обратил внимание: белорусские предприятия работают в тесной кооперации с российскими, сохранив эти связи еще со времен Советского Союза. "Все постсоветские республики после распада Советского Союза начали рушить кооперационные связи, которые были созданы давно. Единственный "антироссийский" деятель Лукашенко эти связи сохранил (так у вас Лукашенко подавали - что он враг России, отвернулся и так далее)", - заметил Президент.

По его словам, Россия остается в числе главных торгово-экономических партнеров Беларуси, туда поставляется около 48% отечественного экспорта. "А было 85%, когда развалился Союз. Это была моя целенаправленная работа. Я целенаправленно диверсифицировал рынки. И за это вы меня критиковали, что я куда-то отвернулся. А вы на моем месте? Нельзя зависеть от одной точки, от одной страны, и не потому только, что она может от тебя отвернуться (хотя было всякое). А потому, что если нестабильность в этой точке, куда ты 85% поставляешь товара? Ты сразу рухнешь. Поэтому я диверсифицировался", - пояснил Александр Лукашенко.

Кроме того, совместно с Россией реализуются масштабные инновационные проекты, в том числе по строительству атомной электростанции, в космической сфере. Обсуждается возможность участия Беларуси в завершении строительства космодрома "Восточный" в Амурской области России.-0-