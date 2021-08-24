Лукашенко: школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что профессионалы это понимают."Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? - спросил белорусский лидер. - Это даже основа, фундамент любой политики. Но он закладывается нами в школе".Александр Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот. По его мнению, в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель. "Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот, - убежден он. - Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит".Президент обратил внимание, что зачастую в соседних странах белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, а другую идеологию, делают из них идейных противников белорусского государства. Это подтвердили события начала пандемии. Из Польши после введения карантина была выдворена белорусская учащаяся молодежь. В родной же стране, которая без проблем приняла их домой, они решили выступить за разрушение государства.Александр Лукашенко отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. Эту работу он оценил на "десятку". С другой - есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. "Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты. Все наши косяки, негативные события прошлого года - это наши школьные косяки", - добавил глава государства.-0-