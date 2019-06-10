Лукашенко Шуневичу: безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД к II Европейским играм.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сказал, что безопасности граждан должно уделяться большое внимание, однако обеспечивать ее надо "без заборов". "Я знаю, что это предложения европейских чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим безопасность приезжих и своих граждан без них. Мы это уже делали. Не надо превращать Минск на это время в систему каких-то заборов. Делайте так, как просит Сивак (мэр города). Я ему и Кочановой (глава Администрации Президента) поручил непосредственно на объектах заняться этим вопросами без излишеств. Попросят сделать - делайте. Но они несут за это ответственность", - отметил глава государства.

Игорь Шуневич

Игорь Шуневич доложил, что по итогам работы в прошлом году МВД приняло несколько управленческих и практических мер. Они направлены на поддержание высокого уровня безопасности и обеспечение полного контроля над криминогенной ситуацией. "Сегодня, не только по цифрам, но и по оценкам экспертов, Беларусь является одним из самых стабильных государств в Европе и самым безопасным. Я уверен, что эти стабильность и безопасность мы выдержим и на Играх, обеспечим правопорядок - тут сомнений никаких нет", - заявил министр.-0-