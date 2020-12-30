Лукашенко: сидящие за рубежом "змагары" продолжают изобретать новые козни против нашего государства

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сидящие за рубежом "змагары" продолжают изобретать все новые козни против белорусского государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", - сказал глава государства.

Президент отметил, вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей они призывают к уличным баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. "При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - подчеркнул белорусский лидер.

"На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части - молодежи", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-