Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы

12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА.
"Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал глава государства. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".
Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки. "Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен белорусский лидер.
Он в целом поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось "оседлать" ту сферу, которой он сейчас руководит.-0-