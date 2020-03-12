Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы

12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал глава государства. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".

Александр Лукашенко

Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки. "Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен белорусский лидер.

Он в целом поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось "оседлать" ту сферу, которой он сейчас руководит.-0-

Владимир Караник

Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - подчеркнул белорусский лидер.