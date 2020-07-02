Лукашенко: система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время вручения государственных наград особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. "На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".

В числе награжденных - военно-полевой хирург профессор Владимир Корик, который делает уникальные операции, спасая жизни людей, ректор Гродненского медицинского университета профессор Виктор Снежицкий - учебное заведение не только занимается подготовкой дипломированных специалистов, но и является полноценным научным и консультационным центром.

Среди приглашенных представители самых разных профессий, люди, которые беззаветно служат Родине. Один из них - начальник 3-го отдела 1-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД полковник Александр Высоцкий. В 2019 году под его руководством проведена международная операция по конфискации самой крупной в истории независимой Беларуси партии героина - 550 кг. Смертоносное зелье пытались поставлять из Афганистана в Евросоюз через нашу страну. Как подчеркнул Президент, только одна эта операция спасла десятки тысяч жизней не только в Беларуси, но и в странах Европы и Азии.-0-