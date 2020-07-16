Лукашенко: "Славянский базар" в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул Президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
"Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов", - заявил Александр Лукашенко.
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