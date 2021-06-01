Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на совещании во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о переговорах с Владимиром Путиным в Сочи, глава государства отметил, что тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась, но уделили ей президенты лишь немного времени.

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал Президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - отметил Александр Лукашенко.-0-