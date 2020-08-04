Лукашенко: следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси

4 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что всегда с большим интересом относится к мыслям и идеям, которые высказывают представители молодого поколения. "Главное, чтобы они двигали нашу страну вперед, - подчеркнул он. - Считаю, что грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому сегодня 25-30 лет, - самое активное и перспективное поколение, способное придать мощный импульс развитию страны, сделать ее конкурентоспособной и успешной в самых различных сферах. Сформировать облик новой Беларуси, устремленной в будущее".

Александр Лукашенко отметил открытость современного мира, где активно перемещается все: товары, деньги, люди - преимущественно молодежь, как самая активная и подвижная часть любого общества. "При этом каждое государство хочет удержать самых талантливых у себя. Мы не исключение. Белорусское государство всегда поддерживало и будет поддерживать молодежь", - заверил Президент.

В Беларуси есть возможность получить не только бесплатные среднее и высшее образование, но и гарантированное первое рабочее место. "А в современном мире это дорогого стоит. А сколько еще будет стоить…" - заметил белорусский лидер. Он напомнил про ситуацию, в которой оказались несколько тысяч студентов, учившихся в Польше. Из-за пандемии коронавируса их вынудили покинуть данную страну. "И они попросились обратно, в "несвободную" страну, к "диктатору". "Диктатор" их принял и за это получил - они все постятся и хайпуют. Но ничего - я переживу. Главное, чтобы мы с вами это пережили", - отметил Александр Лукашенко.

"Конечно, очень важно создать условия для востребованности молодежи здесь, в Беларуси, и мы это делаем", - продолжил он. В качестве примера Президент привел создание широких возможностей для обучения по разным специальностям в таких современных отраслях, как IT-технологии, атомная энергетика, освоение космоса. "Работы море у себя дома. Но если ты увидел длинный рубль за пределами страны, мы тебя привязывать не будем. Но должен всегда помнить: ты сюда обязательно вернешься, рано или поздно, - сказал глава государства. - Потому что здесь твои корни. Поэтому, бывая там, за пределами наших границ, нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону. Она тебя вырастила, взрастила и дала образование, поэтому ты такой крутой за пределами этой страны".-0-