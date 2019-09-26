Лукашенко: слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вокруг темы интеграции Беларуси и России слишком много досужих и неправильных разговоров. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей - Российская Федерация. Мир взаимозависимый", - отметил глава государства.

"Мы суверенны и независимы. Это наше право, как выстраивать эту политику, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило".

Александр Лукашенко в этом плане рассказал подробности своих переговоров с Президентом России Владимиром Путиным: "Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы".

Президент пояснил, чем обусловлена такая его позиция: "Чисто эмоционально: я первый Президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый Президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!".

По словам Александра Лукашенко, российский Президент заверил его, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - рассказал белорусский лидер.

Президент добавил, что некоторые и в Беларуси его упрекают в том, что он якобы намерен сдать суверенитет и независимость. "Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет Президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - заявил он.

"Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение", - подчеркнул белорусский лидер.

Резюмируя, он призвал не настораживаться по поводу ведущихся между Беларусью и Россией переговоров об интеграции.-0-