Лукашенко: смотреть на сегодняшнее убожество в футболе недопустимо

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск" раскритиковал нынешнее положение дел в отечественном футболе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что имеет в виду не только "блестящую" игру белорусской сборной против команды Чехии. "Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок", - заявил глава государства.

Как сообщалось, футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В своем третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1.

До этого белорусская сборная победила в Минске сборную Эстонии (4:2), а потом уступила в гостях команде Бельгии (0:8). Теперь команда Георгия Кондратьева отправится в Казань, где проведет два следующих поединка отборочного турнира: 5 сентября со сборной Уэльса, 8 сентября с Бельгией.-0-