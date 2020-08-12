12 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", - поручил Президент.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул белорусский лидер. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. - Прим. БЕЛТА) на работу тем, кто не работает".

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Александр Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.-0-

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