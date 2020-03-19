Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

Александр Лукашенко

"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами: позиция и подходы министра здравоохранения Президенту известны. "Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы - о своей точке зрения", - сказал он.

"Предпринять все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой"

Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил глава государства. "По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы от китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем", - отметил он.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. "На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - сказал глава государства.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, - заметил Президент. - Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности".

Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину Глава государства отметил, что страны в связи с распространением коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от ввоза инфекции. По мнению Президента, такие решения ничуть не избавляют от проблемы и искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой.

"Самая страшная эпидемия - это паника"

Глава государства обратил внимание, что самая страшная эпидемия в мире - это паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям на ближайшие дни и недели. "Дело не только в этом коронавирусе, у нас больше проблем с другими болезнями. Какие меры принимаются для предотвращения новых случаев завоза в Беларусь разного рода вирусов?" - спросил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проживает много иностранных граждан, например, студентов и сотрудников зарубежных предприятий. "Охвачены ли они полноценным медицинским наблюдением и лечением, как это было со студентом из Ирана, который, к счастью, преодолел все эти вирусы и сегодня выписан?" - уточнил глава государства.

Отдельно он коснулся работы белорусских врачей, подчеркнув, что медицинский персонал должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую, в том числе внеурочную, работу. В то же время Президент выразил уверенность, что в этой сфере проблем нет.

"В Беларуси нет ни одной смерти от коронавируса"

"В конце зимы - начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония", - заметил Президент.

Глава государства привел данные сравнительной статистики за прошлый и этот годы по количеству смертельных случаев в результате пневмонии. По словам Александра Лукашенко, в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас - 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года - 328.

"При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава богу. Хочу услышать четко и по существу, как мы будем работать дальше, чтобы заболевших было как можно меньше и все они выздоровели от любой инфекции", - сказал Президент и передал слово министру здравоохранения.

По словам Владимира Караника, в Беларуси придерживаются риск-ориентированного подхода на основе анализа имеющихся рисков и прогнозирования развития ситуации. "Это не первая и не последняя эпидемия в нашей жизни, поэтому мы, исходя из прошлого опыта, прогнозируем и параметры развития, и тяжесть последствий, и меры, которые направлены на то, чтобы минимизировать ущерб от этой эпидемии", - сказал он.

Он также отметил, что благодаря развитию отечественной школы лабораторной диагностики в Беларуси быстро удалось наладить производство собственных тестов на выявление коронавируса. "Когда ВОЗ опубликовал РНК вируса, наш тест был сделан в течение недели", - заявил министр.-0-

Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса "Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.