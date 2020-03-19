Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 марта 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:33 Лукашенко на совещании по коронавирусу напомнил о совете посещать баню и рассказал анекдот о Жириновском Президент
13:28 Житель Барановичского района под предлогом продажи билетов на концерты присвоил Br3,5 тыс. Происшествия
13:17 Белорусский рубль на торгах 19 марта ослаб к трем основным валютам Экономика
13:15 Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен Спорт
13:08 Прямая линия для туристов будет работать ежедневно Общество
13:02 Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает более 97% Экономика
12:59 У жителя Чечерского района изъяли самодельный пистолет, порох и патроны Происшествия
12:54 "Витебскоблимущество" предлагает инвесторам более 20 объектов историко-культурного наследия Регионы
12:52 Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов Президент
12:49 В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах Президент
12:49 Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок Общество
12:36 В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси Общество
12:33 Кандидаты по тяжелой атлетике на ОИ определятся по итогам чемпионата Беларуси и ЧЕ Спорт
12:22 Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса Президент
12:12 Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом Общество
12:12 Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой Общество
12:09 Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково Общество
12:05 Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт Общество
11:58 Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом Общество
11:57 Белорусские пограничники помогли более 70 украинцам вернуться на родину из Франции Общество
11:53 Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину Президент
11:49 Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:36 До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта Общество
11:33 Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре Общество
11:29 ОАЦ и beCloud создают национальную смарт-платформу Технологии
11:27 Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве В мире
11:27 Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса Президент
11:19 Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси Президент
11:14 Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде Регионы
10:59 Профмероприятие "Безопасный переход" проводят в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Президент
19 марта 2020, 11:19

Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси

Во время совещания
Во время совещания
Новости темы "Распространение коронавируса"
Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен
Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами: позиция и подходы министра здравоохранения Президенту известны. "Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы - о своей точке зрения", - сказал он.

"Предпринять все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой"

Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил глава государства. "По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы от китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем", - отметил он.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. "На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - сказал глава государства.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, - заметил Президент. - Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности".

Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родинуЛукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину
Глава государства отметил, что страны в связи с распространением коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от ввоза инфекции. По мнению Президента, такие решения ничуть не избавляют от проблемы и искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой.

"Самая страшная эпидемия - это паника"

Глава государства обратил внимание, что самая страшная эпидемия в мире - это паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям на ближайшие дни и недели. "Дело не только в этом коронавирусе, у нас больше проблем с другими болезнями. Какие меры принимаются для предотвращения новых случаев завоза в Беларусь разного рода вирусов?" - спросил Президент.

Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавирусаЛукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса
"Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проживает много иностранных граждан, например, студентов и сотрудников зарубежных предприятий. "Охвачены ли они полноценным медицинским наблюдением и лечением, как это было со студентом из Ирана, который, к счастью, преодолел все эти вирусы и сегодня выписан?" - уточнил глава государства.

Отдельно он коснулся работы белорусских врачей, подчеркнув, что медицинский персонал должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую, в том числе внеурочную, работу. В то же время Президент выразил уверенность, что в этой сфере проблем нет.

"В Беларуси нет ни одной смерти от коронавируса"

"В конце зимы - начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония", - заметил Президент.

Глава государства привел данные сравнительной статистики за прошлый и этот годы по количеству смертельных случаев в результате пневмонии. По словам Александра Лукашенко, в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас - 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года - 328.

"При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава богу. Хочу услышать четко и по существу, как мы будем работать дальше, чтобы заболевших было как можно меньше и все они выздоровели от любой инфекции", - сказал Президент и передал слово министру здравоохранения.

По словам Владимира Караника, в Беларуси придерживаются риск-ориентированного подхода на основе анализа имеющихся рисков и прогнозирования развития ситуации. "Это не первая и не последняя эпидемия в нашей жизни, поэтому мы, исходя из прошлого опыта, прогнозируем и параметры развития, и тяжесть последствий, и меры, которые направлены на то, чтобы минимизировать ущерб от этой эпидемии", - сказал он.

Он также отметил, что благодаря развитию отечественной школы лабораторной диагностики в Беларуси быстро удалось наладить производство собственных тестов на выявление коронавируса. "Когда ВОЗ опубликовал РНК вируса, наш тест был сделан в течение недели", - заявил министр.-0-

Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавирусаЛукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса
"Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторовЛукашенко поручил наладить в стране производство респираторов
Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вирус Караник Лукашенко совещание
Новости рубрики Президент
Лукашенко на совещании по коронавирусу напомнил о совете посещать баню и рассказал анекдот о Жириновском
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов
Фото из архива В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах
Фото из архива Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса
Александр Лукашенко Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси
Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса
Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт
Это навредит и людям, и бизнесу - репортаж с белорусско-российской границы
Топ-новости
Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса
В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах
До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта
Локация на миллион! Весенняя акция на квартиры в лучших уголках Минска!
Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси
Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде
В Китае назван эффективный препарат против коронавируса
Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок
Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию - Базанов
Медик: при нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется сам
Систему оповещения с помощью эфира радиостанций протестируют в Беларуси
"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.