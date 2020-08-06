Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки вам известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения", - сказал Александр Лукашенко.

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Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах "Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят", - сказал глава государства.