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Президент
21 ноября 2019, 12:32

Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи

Во время совещания
Во время совещания

21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о развитии системы правительственной связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы в развитие нашего разговора, когда мы посещали соответствующие объекты защищенной связи, поговорить сегодня о дальнейших наших шагах, в том числе о недостатках. Я тогда вам сказал, что мы серьезным образом возьмем на контроль работу КГБ, других структур, которые занимаются разработкой защищенной связи, в том числе правительственной", - отметил на совещании глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом направлении уже немало сделано: "У Президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств".

"Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить", - отметил белорусский лидер.

Президент рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. "Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи", - добавил Александр Лукашенко.

По его словам, развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта - хорошей связи. "Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться, - считает Президент. - У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь".

Александр Лукашенко в этой связи заявил, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь. "Это пользуется спросом, и это немалые деньги, поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в августе этого года Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности. Тогда было доложено, что в результате реализации государственных программ осуществлен переход от старого аналогового к цифровому оборудованию, обеспечено его импортозамещение путем разработки и ввода в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования. Главе государства также было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.-0-

Лукашенко посетил объект правительственной связи КГБЛукашенко посетил объект правительственной связи КГБ
Александру Лукашенко доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

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