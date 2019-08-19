Лукашенко согласовал кадровые перестановки в МАРТ

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на кадровые назначения в руководстве Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Пост первого заместителя министра займет Иван Вежновец, который до настоящего времени работает в МАРТ в должности замминистра.

В свою очередь освободившуюся вакансию заместителя министра займет Оксана Константинович - начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования МАРТ.-0-