Лукашенко согласовал кадровые перестановки в МАРТ

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на кадровые назначения в руководстве Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.
Пост первого заместителя министра займет Иван Вежновец, который до настоящего времени работает в МАРТ в должности замминистра.
В свою очередь освободившуюся вакансию заместителя министра займет Оксана Константинович - начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования МАРТ.-0-
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