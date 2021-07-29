Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Нью-Йорке

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов в Мюнхене и Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Консульский пост в Мюнхене займет Кирилл Драгун, который до настоящего времени работает в должности заместителя начальника главного управления - начальника консульско-правового управления главного консульского управления МИД.
В Нью-Йорк с должности заместителя начальника управления Азии, Австралии и Океании МИД отправится Руслан Варанков.-0-