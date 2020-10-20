Лукашенко согласовал назначение новых ректоров

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей государственных высших учебных заведений, передает корреспондент БЕЛТА.

На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.

Минский государственный лингвистический университет возглавит Наталья Лаптева. До настоящего времени она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новый ректор также в Брестском государственном техническом университете. Это Александр Баханович, который до настоящего времени занимал пост проректора по учебной работе Белорусского национального технического университета.

Александр Баханович, Наталья Лаптева и Наталья Карчевская

"Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика, - сказал глава государства. - Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я".

"Катастрофы там нет, - продолжил он. - Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти".

Александр Лукашенко отметил, что во время учебы в вузе занимался и общественной деятельностью, защищал интересы студенческой молодежи. "С деканом я всегда воевал за справедливость. Если кто-то студента обидел… Я был комсомольским активистом, руководителем комсомольского прожектора, если вы сталкивались с этим. Это человек, который смотрел за порядком, за дисциплиной, как сейчас говорят, с коррупцией боролся. Вот я за справедливость. Меня только спасало то, что я всегда отлично учился и активистом еще был. Ну как меня выгонишь?" - рассказал глава государства.

"Я так вспоминаю и думаю: ну, наверное, есть же немало заблудших студентов, - сказал Президент. - Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди".-0-