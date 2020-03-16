Лукашенко согласовал назначение новых заместителей министров здравоохранения и культуры

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев кадровые вопросы, согласовал назначение новых заместителей министров здравоохранения и культуры, сообщает БЕЛТА.

На должность замглавы Минздрава согласована Елена Богдан, которая до настоящего времени работала в министерстве начальником главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.

Вакантную должность заместителя министра культуры займет Валерий Громада.

Глава государства также дал согласие на назначение генерального директора предприятия "Белмедтехника". Им станет Дмитрий Страздин, ранее являвшийся главным врачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации.

Как подчеркнул Президент, для нового руководителя предприятия самым важным вопросом должно стать ценообразование - на импортные лекарства и медицинскую технику. "Ценообразование - вопрос номер один. Обратите на это внимание", - подчеркнул глава государства.

Он предупредил, что деятельность директора "Белмедтехники" будет постоянно находиться в поле зрения Президента. И во время работы новый руководитель наверняка столкнется с некоторыми сложностями. "Накатов на вас будет - и слева, и справа. Как только вы займете жесткую позицию, те, кому вы на хвост наступите, кто льготно работал по импорту медтехники, ценам, они будут обижаться на вас, что вы что-то не так делаете. Если выберете других поставщиков, которые будут на более выгодных условиях с нами работать, тоже вас будут критиковать те, которые отойдут в сторону", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил управленческий опыт Дмитрия Страздина и выразил надежду, что это поможет ему разобраться с проблемами на новом посту. "Вы знаете, что нужно для страны. Ценообразование - это сейчас несложный вопрос. Все компании в интернете. Открыл, посмотрел, договорился, понизил цену ниже мировой и покупай, что сейчас и делается в Министерстве здравоохранения", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также обратился к Александру Субботину, который назначен помощником Президента - инспектором по Могилевской области. Глава государства отметил положительный результат его работы на прежней должности - члена Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК. "Вы человек образованный, грамотный, - сказал Президент. - Хотелось бы, чтобы вы больше походили по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства, вам в дальнейшем это пригодится".

В беседе с журналистами Александр Субботин рассказал, что видит большие резервы для развития экономики в новых подходах и совместных действиях с руководством региона. "Нельзя стоять на месте, надо постоянно двигаться вперед, рекламировать свои услуги и продукцию для других стран, чтобы быть успешными и зарабатывать деньги для страны и области", - добавил он.-0-