Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в Мининформе, Минсельхозпроде

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в Министерстве информации и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Кунцевич займет пост первого заместителя министра информации. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы Администрации Президента.
Игорь Брыло с должности заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.
Алексей Богданов займет пост заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.
Первый заместитель начальника главного управления - начальник управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда пошел на повышение и был согласован на должность начальника главного управления.
Глава государства также согласовал назначение начальника главного финансового управления Гомельского облисполкома Марины Костюченко и первого секретаря Гомельского областного комитета БРСМ Вероники Гудковой членами Гомельского облисполкома.-0-