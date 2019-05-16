Лукашенко согласовал назначение председателей Жабинковского, Пружанского и Ивановского райисполкомов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение председателей трех районных исполнительных комитетов - Жабинковского, Пружанского и Ивановского, передает корреспондент БЕЛТА.
На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.
Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.
Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является депутатом Палаты представителей Национального собрания.-0-
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