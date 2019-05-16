Лукашенко согласовал назначение председателей Жабинковского, Пружанского и Ивановского райисполкомов

Во время согласования

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение председателей трех районных исполнительных комитетов - Жабинковского, Пружанского и Ивановского, передает корреспондент БЕЛТА.

На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Виталий Кулак, Юрий Бисун, Анатолий Ткачук

Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.

Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является депутатом Палаты представителей Национального собрания.-0-