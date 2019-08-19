Лукашенко согласовал назначение руководителей в три района Могилевской области

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей местных органов власти в трех районах Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководить Белыничским райисполкомом будет Василий Захаренко, сейчас он председательствует в Климовичском районном Совете депутатов. Первый заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис" Николай Степанов согласован на должность председателя Дрибинского райисполкома. Александр Ефимчиков, исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия "Могилевские семена трав", возглавит Чаусский райисполком.

Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти Глава государства ориентировал местную вертикаль поддерживать население и постоянно общаться с гражданами, выполнять данные им обещания.

Александр Лукашенко отметил, что главным направлением хозяйственной деятельности в этих районах является сельское хозяйство и ему надо будет уделять особое внимание. Кроме того, новоиспеченным председателям райисполкомов необходимо погрузиться в целом в вопросы экономики, изучить особенности промышленности в своих районах и даже заняться идеологией - комплекс вопросов очень широкий. "Будет непросто, поскольку вы на передовой, лицом к лицу с людьми. И каждый день вам надо доказывать им свою состоятельность, что вы не зря приехали в этот район, - сказал Президент. - Мы выстрадали пути решения проблемных вопросов. Это великое дело, когда ты не просто знаешь, что надо делать, но знаешь, как надо делать".

Глава государства сказал, что в этих районах есть несколько убыточных хозяйств - с ними необходимо работать в первую очередь. Эти организации должны перенимать опыт успешных сельхозпредприятий, подчеркнул Александр Лукашенко. "Убыточные хозяйства - ваша сфера ответственности, и туда надо бросить все усилия, чтобы их вывести на соответствующий уровень", - поставил задачу Президент.

Еще одно важное направление деятельности - работа с предприятиями, которые еще в советские годы имели большое значение для каждого района. Сельхозтехника, ПМК - глава государства настоятельно рекомендовал обратить внимание на возрождение этих организаций. По его словам, у них есть потенциал, ведь хозяйства надо снабжать запчастями и топливом, предприятия нуждаются в новых производственных помещениях, а население - в жилье.

"Сельхозтехника должна оказывать все инженерные услуги для населения района и села. Топор подточить, косу наклепать, подремонтировать машину, электросварка, газосварка - это все было сосредоточено в сельхозтехнике, ныне райагросервисе. Несколько лет тому назад все бросили - это не надо, сейчас возрождаем", - сказал Александр Лукашенко. Строительные же организации в районах могут конкурировать с областными и даже республиканскими предприятиями, отметил Президент. Поэтому ПМК надо возрождать даже в небольших районах, считает он.

"Как у хозяев, у вас должны быть под руками подобные предприятия. У кого-то еще льнозавод, молокозавод, еще какие-то перерабатывающие предприятия, может быть, комбикормовый завод. Выстраивайте жизнь в районах. А в этих районах есть чем заниматься, - подчеркнул глава государства. - Вы новые люди, приехали и вам надо изучить район, вычленить из массы проблем те, которые нужно решить в текущем году и которые будете решать в перспективе".

На развитие, в частности, Белыничского района Президент обращал внимание еще в июле прошлого года во время рабочей поездки в Могилевскую область. "По Белыничскому району мы договорились, что к концу 2020 года все должно быть сделано. Никакой бешеной помощи не будет", - подчеркнул тогда Александр Лукашенко. Социально-экономические показатели в то время в районе упали, за что глава государства жестко раскритиковал работу районной и областной власти, а также членов правительства, ответственных за область. Вместе с тем Президент отметил опыт колхоза "Родина", где создано успешное производство благодаря инновационным подходам к работе и хозяйственному отношению к делу, и призвал ориентироваться на это хозяйство.-0-

Валерий Малашко согласован на должность зампреда Могилевского облисполкома Валерий Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил в 1989 году Минский государственный медицинский институт, в 2007 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.