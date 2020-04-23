Лукашенко согласовал назначения руководства в "Беллесбумпром", на "Белшину" и в Гродненский облисполком

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.

На должность генерального директора ОАО "Белшина" согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества.-0-