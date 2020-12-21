Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Дишук согласован на пост председателя Березинского райисполкома. До этого он работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома.

Денис Дишук

Юрий Панфилов займет пост главы администрации Октябрьского района Витебска. До настоящего времени он возглавлял в этом городе администрацию Железнодорожного района.

Юрий Палфилов и Алексей Героев

В свою очередь Железнодорожный район Витебска возглавит Алексей Героев, который прежде работал в должности первого заместителя главы администрации Октябрьского района Витебска.

Во время обсуждения предлагаемых кандидатур на должности руководителей местной вертикали Президент поинтересовался причинами кадровой ротации в Витебском городском исполнительном комитете, а именно назначением Юрия Панфилова с должности руководителя Железнодорожного района Витебска на аналогичный пост в Октябрьском районе этого же города. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в будущем необходимо предложить Юрию Панфилову более ответственную должность. "Работа-то одна и та же, - заметил глава государства. - Человек в самом зрелом возрасте для того, чтобы его или двигать, или отправлять на конкретную работу, чтобы он до пенсии дорабатывал, хотя ему далеко. Если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, так тем более. Поэтому, Юрий Анатольевич, будем очень пристально за вами наблюдать, я этого не скрываю".

Что касается нового руководителя Березинского района, то Президент обратил внимание на важность региона. "Я очень хорошо знаю Березино, Березинский район. Это, имейте в виду, как бельмо на глазу, как в народе говорят. Там все видно, - сказал Александр Лукашенко. - Очень важный район. Я думаю, несмотря на его немалую лесистость, все-таки он перспективный с точки зрения сельского хозяйства и может добавить Минской области в плане сельского хозяйства. Поэтому я вас убедительно прошу серьезно отнестись к работе в этом районе".-0-