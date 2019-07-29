Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минобразования и Минсвязи

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Александр Кадлубай занимал должность начальника управления образования Лидского райисполкома.
Глава государства также дал согласие на назначение первым заместителем министра связи и информатизации Сергея Нестеровича, который до этого являлся директором Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.26 BYN
|2.265 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.032 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN