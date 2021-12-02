Лукашенко сообщил о возможном наращивании численности Вооруженных Сил

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал о возможном наращивании численности Вооруженных Сил, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, сейчас численность белорусских Вооруженных Сил составляет около 65 тыс. человек, и этого достаточно для организации обороны государства. "Мы наращивать Вооруженные Силы не планируем. Нам достаточно этого", - подчеркнул он.

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию на границе с Украиной. Сейчас украинская сторона проводит военное учение, к ним привлечено 10 тыс. военнослужащих. По ее заявлениям, отрабатываются вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Но, судя по маневрам, цели учения совершенно иные.

"У нас сейчас 65 тысяч, наверное, 70 будем иметь в связи с тем, что нам прикрывать юг надо, - отметил глава государства. - Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия. Скорее всего, еще на пять тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые, а частично".-0-

Александр Лукашенко