5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил об обнаружении новой группы, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом. Об этом он рассказал сегодня, отвечая на вопрос журналиста во время общения с работниками мотовелозавода, передает корреспондент БЕЛТА.

"И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа (террористическая группа Николая Автуховича, деятельность которой недавно пресекли правоохранительные органы. - Прим БЕЛТА). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?" - отметил Александр Лукашенко.

О пресечении деятельности в Беларуси террористических групп в феврале на Всебелорусском народном собрании говорил председатель КГБ Иван Тертель: "Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича".

По его словам, участниками этих групп совершены подрывы и поджоги объектов государственных учреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей, уничтожено имущество сотрудников силовых структур, оборудованы тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Террористические ячейки фактически формировались по всей стране, планировались акции так называемого прямого действия в отношении правоохранителей и должностных лиц органов власти, отметил председатель Комитета госбезопасности. Он считает, что массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению активности этих ячеек на начальном этапе.

Тогда же Иван Тертель сказал, что, по имевшимся данным, этими группами дело не ограничивалось. "Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей", - заявил он, выступая на ВНС. КГБ известны планы этих лиц, в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы преступления, источники финансирования.-0-