Лукашенко: сотрудничество Беларуси с Бангладеш успешно развивается

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Народной Республики Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил, что сотрудничество двух стран, основанное на принципах взаимного уважения и дополняемости экономик, успешно развивается.

"Рассчитываю на более активное использование потенциала на всех уровнях власти, учреждений, гуманитарных организаций и субъектов хозяйствования", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства пожелал Президенту Бангладеш крепкого здоровья и успехов в политической карьере, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-