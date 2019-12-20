Лукашенко: сотрудники КГБ Беларуси достойно продолжают традиции одной из самых влиятельных спецслужб

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Находясь на страже суверенных интересов Родины, на переднем рубеже противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности, оберегая стабильность в обществе, вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси, - говорится в поздравлении. - Благодаря высокой ответственности, исключительной компетентности и личной безупречности, сегодня вы эффективно решаете сложнейшие стратегические задачи, своими успехами достойно продолжаете славные традиции многих поколений сотрудников одной из самых влиятельных и эффективных спецслужб в истории".

Глава государства адресовал слова особой признательности ветеранам, которые, пройдя самые трудные испытания, внесли неоценимый вклад в сохранение мира на белорусской земле, воплощают пример мужества, отваги и беззаветной преданности Отечеству.

Президент пожелал руководству, личному составу, ветеранам органов государственной безопасности крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе.-0-