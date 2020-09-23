Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул: важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. "У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в целом государство не отступит от системного движения вперед, не откажется от ставки на новации и эффективную экономику. "Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики - человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям", - обратил внимание он.

В числе приоритетов Президент также назвал новое общество, которое настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. "Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей, - заявил глава государства. - Основа нашего развития - воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения".-0-