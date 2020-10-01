Лукашенко: соцзащита и помощь людям старшего поколения будет в приоритете государственной политики

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения, ветеранов войны и труда с праздником, который отмечается 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Это добрая и светлая дата, когда мы окружаем особой заботой, любовью и вниманием наших пожилых родителей, бабушек и дедушек", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил особую признательность белорусов старшему поколению. "Судьба многих из вас сложная, но очень интересная: вы героически прошли военное лихолетье, возрождали республику из руин, а после обретения независимости строили суверенное государство. Ваши трудолюбие, честность и огромный патриотизм стали крепким фундаментом благополучия современной Беларуси", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что пожилые люди и сегодня продолжают вносить посильный вклад в развитие общества, остаются активными гражданами, готовыми дать мудрый совет молодому поколению, поделиться уникальными знаниями и опытом. "Убежден, что и в дальнейшем социальная защита и всесторонняя помощь этой категории населения будет важнейшим приоритетом государственной политики", - резюмировал белорусский лидер.-0-