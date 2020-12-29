Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО

На 50-й смешанной авиабазе ВВС и ПВО. Фото из архива

29 декабря, /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал 29 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба - первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию глава государства назначил полковника Дмитрия Михолапа.-0-