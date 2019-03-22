Лукашенко совершает рабочую поездку в Барановичский район

22 марта, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брестскую область. Глава государства посетит Барановичский район, где встретится с активом района и города Барановичи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии примут участие руководители различных предприятий и организаций, руководители структурных подразделений местных органов власти и Брестского облисполкома.

Барановичский район вместе с городом Барановичи является одним из крупнейших региональных центров Брестской области. На совещании будет комплексно рассмотрено его социально-экономическое развитие, пути решения проблемных вопросов.

Будет также доложено о развитии Брестской области в целом. За январь-февраль 2019 года ВРП области составил в сопоставимых ценах 101,4% к аналогичному периоду 2018 года. Рост экспорта товаров на 2,1% по сравнению с январем 2018 года обеспечил положительное сальдо внешней торговли товарами в размере $80,5 млн. Такой рост обусловлен исключительно увеличением физического объема поставок на 10%. Активизировалась инвестиционная деятельность. За два месяца текущего года объем инвестиций в основной капитал составил Br375,8 млн, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню аналогичного периода 2018 года.-0-