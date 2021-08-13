Лукашенко совершит рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области

Глава государства посетит ОАО " Тихиничи " . Ему доложат о ходе уборочной кампании, социально-экономическом развитии региона.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с организацией работы мастерских машинно-тракторного парка ОАО " Тихиничи " . На поле с озимым тритикале Президенту продемонстрируют новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321).