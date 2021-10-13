Лукашенко: Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ на деле подтвердил свою востребованность

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXXIV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш совет играет важную роль в укреплении и расширении сотрудничества в сфере здравоохранения на всем пространстве СНГ и в сегодняшних непростых условиях коронавирусной пандемии на деле подтвердил свою востребованность", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря своевременно принятым мерам, обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в государствах Содружества находится под контролем.

"Убежден, что очередное заседание совета, как всегда, пройдет в созидательном ключе, с соблюдением основополагающих принципов взаимного доверия, равноправия и с учетом интересов друг друга, а его решения и рекомендации станут достойным вкладом в укрепление здоровья населения наших стран и дальнейшее развитие межгосударственных отношений", - подчеркнул Президент.-0-