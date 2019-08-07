Лукашенко: совместными усилиями сумеем укрепить дружественные отношения с Кот-д'Ивуаром

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кот-д'Ивуара Аласcана Драмана Уаттару и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем укрепить дружественные отношения на принципах взаимного доверия между нашими странами, расширить двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах", - отметил глава государства.-0-